Giappone, arriva Charlotte la scimmia: i fan della Royal Baby insorgono

21:15 - Si chiamerà Charlotte, anzi no. Il direttore del Takasakiyama Natural Zoological Garden cambia idea sul nome dell'esemplare di macaco nato domenica scorsa. Il motivo? L'indignazione dei fan giapponesi degli Windsor, che ritengono questa decisione un insulto all'omonima Royal Baby. Dopo le centinaia di lettere e mail di protesta che hanno invaso gli uffici del parco, così, è arrivato il passo indietro.



La scimmietta Charlotte di Giovanna Ghenzer

La piccola scimmia, la prima a nascere da inizio anno allo zoo di Oita, è venuta al mondo poche ore dopo la figlia di William e Kate. Il suo nome era stato scelto, come da tradizione, tramite un sondaggio in rete aperto a tutti. L'opzione Charlotte aveva ricevuto 59 voti su 853: un successo motivato dalla suggestione per la quarta erede al trono britannico in linea di successione. Tra le alternative c'erano Elsa, protagonista del film di animazione Disney "Frozen", e Kei, in onore del tennista giapponese Kei Nishikori.



"Siamo profondamente dispiaciuti per il problema sollevato da molte persone riguardo la scimmietta", si legge sul sito ufficiale dello zoo. In tanti, infatti, si erano chiesti come avrebbe reagito il popolo giapponese se un parco di Londra avesse attribuito a un animale lo stesso nome di un membro della famiglia imperiale di Tokyo.



La protesta è legata alla grande ammirazione che nel Paese del Sol Levante ha la famiglia reale inglese. I giapponesi, infatti, invidiano la familiarità con il popolo che hanno gli Windsor; uno stile molto diverso rispetto all'austerità della dinastia di Tokyo.