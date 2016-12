Genova, l'orgoglio bassotto sfila per le vie della città

I bassotti invadono Genova a scopo benefico. Nel capoluogo ligure un esercito di piccoli quadrupedi dalle orecchie lunghe si è radunato per la "Basspride": la giornata dell'orgoglio bassotto organizzata dall'associazione "I bassotti per i bassotti". La manifestazione ha accolto tutti gli amanti dei cagnetti, assieme ai loro compagni a quattro zampe per correre una mezza maratona di tre chilometri e mezzo per le vie della città della Lanterna.

Lo scopo? Raccogliere fondi destinati alle cure veterinarie e al mantenimento dei piccoli quadrupedi meno fortunati. L'associazione organizzatrice ha inoltre venduto gadget, collanine, ciondoli e persino pupazzi-bassotti. Il tutto sempre per aiutare gli altri "orecchie grandi zampette piccole".



L'organizzazione "I bassotti per i bassotti" nasce con la finalità di soccorrere una razza che non è per tutti e che rischia l'abbandono nei canili dopo i primi facili entusiasmi.



Oltre alla corsa, spazio anche a foto di gruppo e premi per gli esemplari più anziano e più giovane tra i bassottini in gara.