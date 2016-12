Genova, il destino del delfino Indy sarà deciso dalla Cassazione ma per ora rimane insieme alla sua mamma

Infatti il pm ha chiesto che il cucciolo venga considerato un bene sequestrato in attesa dell'esito del processo alla struttura romagnola. Però anche l'acquario di Rimini ha rivendicato la proprietà del cucciolo, essendo figlio dei loro animali, e lo ha regalato a un delfinario di Roma.



Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta del pm stabilendo che il piccolo è da considerarsi un individuo a sé stante e non come frutto di un bene sequestrato. Il magistrato però non si arrende: il caso andrà in Cassazione. Nel frattempo il piccolo Indy resterà con la sua mamma a Genova.