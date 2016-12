Genova, ecco Ugo: il cinghiale "da compagnia" in cerca di cibo e coccole

Un quintale di tenerezza in cerca di cibo... e coccole. Al quartiere Righi di Genova capita spesso di vedere cinghiali scendere dalle colline e grufolare nel terreno alla ricerca di cibo, ma Ugo sembra quasi addomesticato. Non sa proprio resistere alla tentazione di farsi accarezzare dai passanti come se fosse un animale da compagnia. Così eccolo beato a farsi coccolare da Eugenio, studente 20enne che lo incontra ogni mattina. E selfie e video col cellulare si sprecano.