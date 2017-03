Gb, in salvo il cervo rimasto impigliato nella rete di un campo da rugby

A Plymouth , in Gran Bretagna, non è certo una novità ma ogni volta che capita c'è sempre un gran trambusto e una grossa mobilitazione di personale addetto. E così l'ispettore Beccy Wadey di The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca) ha raggiunto l'Università di St Mark e St John per liberare un cervo rimasto intrappolato nel reticolato del campo da rugby. A dare rinforzo la collega ispettore Miranda Albinson e l'equipaggio di soccorso specialista, che nel corso del 2016 ha ricevuto 1.907 chiamate per soccorso animali.

"Era rimasto intrappolato nella recinzione del campo da rugby, le sue corna si erano attorcigliate al filo, ma il cervo era forte e continuava a scalciare e a dimenarsi freneticamente per sganciarsi dalla rete. Era coperto di fango e sembrava esausto quando siamo arrivati per salvarlo. È stato bello vederlo alzarsi e andar via senza difficoltà dopo la liberazione", hanno detto i membri dell'equipe di salvataggio.



"Questa è una situazione stressante per un animale, in particolare un animale selvatico - ha commentato l'ispettore Wadey. - Reti di questo tipo, utilizzate per il giardinaggio o per sport come il calcio e il tennis, possono diventare molto pericolose per gli animali e possono essere fonte di rischio anche per quelli di noi che si occupano di salvare qualsiasi tipo di animale che resta impigliato. Invitiamo coloro che utilizzano reti per lo sport a rimuoverle dopo la partita e a mettere in sicurezza qualsiasi reticolato obsoleto possiedano".