Gb, il gabbiano si improvvisa ladro di cellulari: tenta il colpo e scappa a... zampe levate

Mai lasciare incustoditi i propri effetti personali: si sa che esistono malintenzionati pronti a portarceli via non appena siamo distratti. E' quello che è accaduto a due ragazze su una spiaggia della contea di Devon, nel Regno Unito: il loro cellulare, che le riprendeva mentre stavano facendo alcuni esercizi fisici, è stato rubato... da un gabbiano. Il volatile, guardandosi attorno con aria circospetta, si è avvicinato alla "preda" ed è scappato, convinto che questa tattica potesse essere vincente. ll colpo non è però andato a buon fine: le ragazze sono subito riuscite a recuperare il bottino.