Gb, il debutto in società di quattro rari pinguini

Si chiamano Wotsit, Quaver, Frazzle e Cheeto, come i marchi di popolari patatine fritte del Regno Unito i pinguini di Humboldt nati in cattività allo zoo di Chester, Gran Bretagna. I piccoli, di una rara specie originaria del Sudamerica, hanno fatto il loro debutto in società al momento del peso, sotto i flash di fotografi e curiosi.