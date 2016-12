Gb, festa al Chester Zoo: è nato il cucciolo della più piccola scimmia al mondo

Chester Zoo in festa per la nascita di un cucciolo della scimmia più piccola del mondo. Si tratta di un esemplare di Eastern Pygmy Marmoset e solo ora, a due mesi dalla nascita, è diventato abbastanza grande da essere visibile agli occhi dei turisti del parco ingliese. Queste particolari scimmie, quando sono completamente sviluppate, sono lunghe circa 13 centimetri e pesano appena 150 grammi. A dispetto della loro "lunghezza", i loro squitti sono molto forti e risuonano nelle foreste pluviali in cui vivono in Brasile, Ecuador e Perù.