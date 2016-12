Gb, fanno 200 chilometri per far operare il loro pesce rosso Nemo di tumore e lo salvano

Quando si dice che l'animale di casa è un componente della famiglia: una coppia di una cittadina a nord di Londra non ha esitato a percorrere più di 200 chilometri per salvare il loro pesciolino rosso, Nemo, affetto da un tumore. Il pesce è stato operato all'ospedale veterinario di Bristol. L'intervento è riuscito e il pesciolino è tornato nel suo acquario.

Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari 1 di 6 Afp Afp Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari 2 di 6 Afp Afp Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari 3 di 6 Afp Afp Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari 4 di 6 Afp Afp Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari 5 di 6 Afp Afp Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari 6 di 6 Afp Afp Il pesce rosso Nemo salvato dai veterinari leggi dopo slideshow ingrandisci

Sonya Miles, la veterinaria che si è occupata di Nemo, un pesce rosso di 5 anni, ha spiegato che l'operazione è durata 45 minuti durante i quali il "paziente" è stato addormentato e tirato fuori dall'acqua per poter estirpare il tumore.



"Abbiamo avuto molta paura ad un certo punto perche il suo cuore ha cessato di battere ma l'infermiera anestesista è riuscita a rianimarlo", ha spiegato Miles. Una volta rimesso in acqua, il pesciolino non ha tardato a recuperare le forze e si è rimesso a nuotare normalmente.



Sonya Miles ha ammesso che questo genere di operazione non è molto frequente. Solitamente i proprierari esitano a spendere circa 260 euro per l'operazione di un animale da compagnia dal costo modico. L'ultimo intervento di questo tipo al gruppo veterinario Highcroft di Bristol risaliva al 2015. La notizia però è assurta agli onori della cronaca nazionale e ha raccolto molte adesioni. "Avrei fatto la stessa cosa e sono molto colpita dal fatto che i veterinari sono capaci di operare animali piccoli come un pesciolino rosso", ha commentato Martina Watson sulla pagina Facebook della Bbc.