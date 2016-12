Gb, ecco Rademenesa il gatto infermiere

07:48 - Si sdraia vicino a cani e gatti e regala loro annusate, leccatine o fa semplicemente compagnia. E' Rademenesa, un gattino nero che vive in Gran Bretagna, ed è stato eletto il gatto infermiere di un rifugio per animali. La sua storia è diventata virale grazie alle foto postate sul sito di condivisione Imgur.

Rademenesa era stato trovato in fin di vita e aiutato dai veterinari del "Gloucerstershire Echo". E una volta ristabilitosi dall'infezione polmonare che lo stava portando via è rimasto nel rifugio e dà una mano agli altri animali che arrivavano nella struttura. E lui ha dimostrato che il sentimento della compassione, quello che ti spinge a sollevare la sofferenza altrui, non è una questione solo umana. Anzi.