Gb, capodogli spiaggiati sulla costa: si teme per gli altri esemplari del branco

Sono quattro i capodogli morti dopo essere finiti sotto costa nelle acque del Mare del Nord prima di spiaggiarsi nel nord dell'Inghilterra, tre vicino a Skegness, nella contea del Lincolnshire, e uno in precedenza presso Hunstanton. Lo riferisce un reporter della Bbc che sta seguendo le operazioni condotte da un team di biologi marini e volontari, che ha effettuato dei prelievi per approfondire le cause dei decessi.