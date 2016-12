Gatto viaggia nel paraurti dell'auto: stipato per 8 miglia... e non sentirle

E' proprio vero che i gatti hanno sette vite. Lo dimostra Gnocchi, questo siamese di cinque anni che per sbaglio si è trovato incastrato nel paraurti di una vettura e ha viaggiato con i suoi inconsapevoli autisti per ben 8 miglia sulle strade della California. Solo quando si sono fermati, per una sosta, i proprietari dell'auto si sono accorti che qualcosa "viveva" nella loro automobile. Così, con un piede di porco, hanno forzato la fessura anteriore e hanno liberato Gnocchi. Grazie al microchip sono riusciti a contattare il proprietario del micio e, inutile dirlo, sta benissimo.