Gatto-vampiro diventa una star, oltre 21mila follower su Instagram

I suoi piccoli dentini aguzzi e sporgenti l'hanno fatto diventare una star. Loki, il gatto-vampiro, ha oltre 21mila follower su Instagram e anche un profilo ufficiale su twitter e Facebook. I fan, grandi e piccini, attendono con impazienza di vedere i nuovi video che lo hanno reso famoso in rete. Ad attrarre schiere di curiosi sono le sue sembianze "draculesche" associate a occhietti angelici. La sua padrona gioca con lui e lo immortala in video che esaltano un look decisamente spettrale.