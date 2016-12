Gatto nero Day, manda la foto del tuo micio total black

Nella giornata del 17 novembre si celebrano due milioni di gatti neri italiani. Di questi, circa la metà vive in famiglia mentre tutti gli altri sono randagi. Quella del 2016 è la tredicesima edizione del "Gatto Nero Day", una giornata nata per dichiarare guerra a tutte le superstizioni, organizzata dall'Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Non ci saranno festeggiamenti particolari per solidarietà con i terremotati del centro Italia, ma dal 17 al 20 novembre un centinaio di rifugi hanno aderito alla Giornata di Preaffido dei gatti neri, e i gattili e i rifugi rimarranno aperti per far conoscere i propri ospiti neromantati.