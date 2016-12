Gatti pipistrello, scheletri e cani fantasma Così si vestono gli animali ad Halloween

Per chi non si accontenta di vestire se stesso per Halloween ma vuole coinvolgere anche i propri animali, non c'è che l'imbarazzo della scelta per rendere il costume davvero spaventoso. Bastano alcuni dettagli, e innocenti gattini si trasformano in inquietanti pipistrelli, i criceti diventano vampiri assetati di sangue, e il vostro cane ululerà nella forma di un fantasma. Attenti, perché nella notte di Halloween tutto è possibile, anche venire sbranati da una tartaruga-squalo.