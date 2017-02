Gatti in cerca di adozione? In Islanda finiscono nel reality Kattarshians

Come nella casa del Grande Fratello ma facendo il verso al reality show "Keeping Up with the Kardashians" che portò alla ribalta le sorelline prezzemoline della Tv americana. Davanti a tre GoPro in diretta streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sarà spiata la vita di quattro gatti in cerca di adozione. Il progetto si chiama appunto "Keeping up with the Kattarshians" e nasce da un'idea della Società islandese per la Protezione dei Felini.