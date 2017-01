Gatti, come evitare i pericoli in casa

I gatti fanno normalmente molta attenzione a cosa ingeriscono. Può capitare, però, che la noia li porti a mordicchiare alcune delle piante che teniamo in casa. La stella di Natale, i ciclamini e l’edera, per esempio, sono molto pericolosi soprattutto per i cuccioli che, presi dalla curiosità, potrebbero procurarsi un involontario avvelenamento. Ecco i consigli dell’esperto de "L’arca di Noè" per non correre rischi.