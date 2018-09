Gatta Lisetta alla prova del veterinario: zampate da spadaccino contro la siringa | Guarda il video

Scienza versus gatto no-vax, chi avrà la meglio? Contro cure, dottori e medicine si schiera gatta Lisetta, felino disabile ospite del Progetto Disabilandia della delegazione Oipa di Rovigo. Come gli altri suoi compagni paraplegici, Lisetta deve sottoporsi a costanti terapie, ma di veterinari e farmaci non vuole saperne. Così, al momento della visita, si appiattisce in fondo al suo trasportino e alla vista della siringa con il liquido "benefico" da prendere per via orale, intraprende una "furibonda lotta". E giù di zampate, con stoccate e affondi degni di una campionessa di scherma. Tutto ripreso in un video.