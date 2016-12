Gara a quattro zampe, i cani bassotti conquistano Melbourne

Una bizzarra corsa a quattro zampe si è svolta a Melbourne, in Australia, dove decine di cani bassotti, in diverse competizioni, hanno gareggiato "confusamente" lungo un breve percorso, molto spesso non seguito dagli stessi partecipanti alla gara che preferiscono una tranquilla passaggiata in pista. I cucciolotti hanno divertito il grande pubblico, accorso in massa per assistere alla competizione che, orfana di vincitore, ha tuttavia garantito uno show entusiasmante.