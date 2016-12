Gallarate, un cervo invade la città alla ricerca di cibo

Gli abitanti di un palazzo vicino a Gallarate, provincia di Varese, saranno rimasti sorpresi vedendo che un cervo si aggirava nel loro cortile condominiale. L'animale, un esemplare adulto di cento chili, è rimasto imprigionato finché non è intervenuta la sezione faunistica della polizia provinciale. Per riportarlo nel suo habitat ci sono voluti cinque uomini e due operatori sono rimasti feriti anche se non gravemente.