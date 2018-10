Frutta e verdura? Il cibo preferito da Pacu il piranha | Video

Chi non conosce i gusti sanguinari dei piranha? Non si tratta di miti e leggende, eppure all'acquario di Cala Gonone, in provincia di Nuoro, esiste l'eccezione che conferma la regola. E' Pacu, il piranha vegetariano. Sulla pagina Facebook della struttura, un video testimonia la predilezione del "pesciolino" per frutta e verdura. In particolare, le immagini mostrano come gusta una pera.