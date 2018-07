Friuli, nascono sei cuccioli di lupo: non accadeva da quasi un secolo Da video 1 di 10 Da video 2 di 10 Da video 3 di 10 Da video 4 di 10 Da video 5 di 10 Da video 6 di 10 Da video 7 di 10 Da video 8 di 10 Da video 9 di 10 Da video 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"L'ultimo lupo fu abbattuto probabilmente nel 1931. La specie ricomparve poi con presenze occasionali nel Carso triestino grazie alla migrazione di alcuni esemplari sloveni", ha proseguito il ricercatore. I cuccioli sarebbero stati concepiti da una coppia di lupi monitorata con un sistema di fototrappole da circa un anno.



E pensare che la videosorveglianza era stata predisposta nei boschi per tutt'altro scopo, e cioè per raccogliere campioni biologici di gatti selvatici. Un altro video, realizzato a maggio nello stesso punto, mostrava una femmina gravida. "proviene da un branco della Lessinia, mentre il maschio, segnalato nel 2015-2016 nella provincia di Treviso, dalla popolazione italiana. Ulteriori indagini devono confermare la presenza di un'ulteriore coppia di lupi nella zona dell'alta pianura pordenonese e delle Prealpi carniche", ha osservato Andrea Vendramin, responsabile per il gruppo di Wildlife dell'Università di Udine.