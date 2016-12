25 novembre 2014 Francia: trovata morta Auberta, l'orsacchiotta dei Pirenei Dalle prime analisi sembra che a provocarne il decesso sia stata la riapertura di una cicatrice sull'addome. Animalisti sul piede di guerra Tweet google 0 Invia ad un amico

15:18 - Era diventata da qualche mese il simbolo della sopravvivenza della sua specie a sud-ovest della Francia. Auberta, l'orsacchiotta dei Pirenei, è però stata trovata morta nel recinto dove era custodita, sul versante spagnolo della catena montuosa. Aveva 10 mesi e dalle prime analisi sembra che a provocarne il decesso sia stata la riapertura di una cicatrice sull'addome. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra.

Il decesso è avvenuto con ogni probabilità nel tentativo dell'orsa di arrampicarsi su un albero. In questo modo si sarebbe infatti riaperta la cicatrice riportata in seguito all'istallazione nell'addome di un trasmettitore per monitorare i suoi movimenti in natura. I gruppi ambientalisti protestano per quella che credono sia stata una "negligenza veterinaria", denunciando la responsabilità del Parco naturale dei Pirenei nella scelta delle tecniche di conservazione della specie.



Auberta è stata trovata senza vita nel recinto di 5.000 metri quadrati nel quale era custodita, dopo essere stata scoperta ad aprile sola e disorientata fra le montagne nei pressi del villaggio di Aubert, dal quale ha preso il nome. Nei prossimi mesi sarebbe stata lasciata completamente libera per unirsi agli altri orsi dei Pirenei, rimasti una trentina in tutto.