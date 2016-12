Francia, gatto scomparso percorre 1.200 km e ritrova la padrona

09:01 - Una bella storia a quattro zampe sta commuovendo la Francia. Il gattino Cookie, scomparso a marzo 2013 a Grasse in Provenza, dove la padrona Dan Bouchery si trovava temporaneamente per lavoro, è riuscito a ritrovare la padrona, percorrendo da solo e a piedi circa 1.200 km, la distanza che lo separava dalla Normandia, dove ha potuto ricongiungersi con la donna. "E' incredibile quello che è successo. Ho pianto, non ci volevo credere", ha raccontato Dan.

Cookie era stato visto l'ultima volta nel giardino dell'hotel dove alloggiava Dan il 7 marzo 2013. "Pensavo che qualcuno l'avesse rubato", ricorda la donna. Dan fa tutto il possibile per ritrovarlo, facendo girare foto del gattino e pubblicando un appello sul giornale locale Nice-Matin, ma senza successo.



Fino ad agosto, quando riceve la telefonata di un veterano di Orbec, una cittadina vicino a Beaumont-en-Auge, dove vive Dan, che ha identificato il gattino grazie al suo microchip. Cookie era stato per tre mesi a casa di una donna che credeva che il gattino non avesse un padrone.



"Voleva tenerlo con sé. Avrei dovuto sporgere reclamo se lei non avesse accettato di restituirlo", racconta Dan. Dopo aver parlato con la polizia, la donna accetta di ridare Cookie alla sua padrona. Un lieto fine a quattro zampe.



"Non so davvero - riflette Dan - come abbia fatto Cookie a ritornare. Credo che i gatti siano un po' come i piccioni viaggiatori: sono in grado di orientarsi e ritrovare la strada di casa".