Sono servite due ore di lavoro ai vigili del fuoco per liberare un cagnolino dalla prigione di cemento in cui si era ficcato. Il quattro zampe, non si sa come, era finito con la testa incastrata in uno dei buchi di un muro a Pescantina, in provincia di Verona. La sua avventura è finita a lieto fine: "Sta bene", assicurano i suoi soccorritori