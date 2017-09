Usa, cane poliziotto muore per un cancro al fegato: cerimonia d addio per omaggiarlo

Dopo 10 anni di onorato servizio e dopo aver svolto magistralmente il suo lavoro, si è spento l'agente Hunter, un cane poliziotto in servizio in Connecticut, negli Stati Uniti. ll cancro al fegato, una forma aggressiva, non gli avrebbe lasciato scampo. Così, per l'ufficiale di polizia a quattro zampe il veterinario ha consigliato l'eutanasia. Durante il suo ultimo viaggio, i "colleghi" glo hanno celebrato con un picchetto d'onore.