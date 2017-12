Svezia, il gabbiano salvato dalla polizia viene "oscurato" in Tv: eccesso di privacy?

Il web si interroga, ma soprattutto fa ironia, davanti alle immagini del gabbiano salvato dalla polizia svedese in una fermata della metropolitana e poi oscurato, in termine tecnico "blerato", nel servizio dell'impresa mandato in onda in tv. "E' eccesso di privacy", gridano in tanti commentando la foto che viene diffusa sui social network, ma in realtà c'è anche chi prova a svelare l'arcano con una motivazione ragionevole. Il volatile, infatti, potrebbe essere ferito e potrebbe perdere sangue dalla testa: così si spiega la decisione di "nasconderne il volto", per non turbare la sensibilità dei telespettatori