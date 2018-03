Smirne, "Il gatto alla fermata del bus non si tocca": successo della campagna social

Giù le mani dal gatto che ha trovato riparo alla fermata del bus a Smirne, in Turchia. E' la campagna social che ha lanciato l'animalista Davut Sabirsiz a favore di una micia bianca "che prima era una principessa, ma che la vita randagia ha ingrigito", che si era rifugiata sotto una pensilina, ma non era gradita dai passeggeri, i quali avevano inviato una lamentela anche al comune. Nel frattempo alcuni ragazzi avevano preparato una cuccia al gatto sotto la panchina della fermata diventata suo rifugio nelle giornate di pioggia. Quando Sabirsiz è venuto a conoscenza delle lamentele e dei maltrattamenti che l'animale subiva perché indesiderato si è mobilitato prima con un volantino affisso alla fermata e poi via social. Lo slogan? "Lei sta qui". Così il gatto della fermata non si tocca, anche se ha ricevuto molte richieste di adozione