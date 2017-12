Si sente un cane ma è un agnellino: Stella cerca casa

Scodinzola, salta in braccio e adora dormire sul divano, proprio come il cane con cui è cresciuta. Stella è un agnellino femmina di un mese, che è stato salvato dopo che era precipitato in un burrone ed è stato allevato in casa, nel Milanese, dal suo soccorritore, insieme ai cani di famiglia. I suoi padroni, però, dopo 20 giorni di cure e affetto, non possono più tenerla e per lei si cerca disperatamente un nuovo tetto, perché è troppo tardi per inserirla con gli esemplari della sua specie. L'appello per aiutare Stella è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Gattile di Rho