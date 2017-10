Show in Antartide, la straordinaria danza dei pinguini

Il fotografo canadese David Merron è riuscito nell'intento di immortalare un gruppo di pinguini che si scatenano in danze sfrenate a bordo acqua, esattamente come se fossero in una scena del famoso film di animazione, Happy Feet. Le suggestive immagini, scattate nell'isola di Danco in Antartide, ritraggono i simpatici animali intenti a saltare e compiere evoluzioni in area: proprio come in un ballo programmato, i pinguini si muovono all'unisono seguendo una "coreografia" che appare studiata.