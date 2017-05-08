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DirettaCanale 51

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Russia, è arrivato lʼorsetto Semyon a far compagnia al gigante Stepan

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Ростет Семён не по дням,а по часам ,каждые три часа хорош кушаем,любитель поиграть и побороться.

Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data:

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