Первая встреча #медведьстепан и #медведьсемён # Встреча прошла у всех напряженно,ревно,испугано. #большоеималенькое #русскиймедведь #настоящиймедведь мимимишка #чудонаша #медвежонок #друзьярядом Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 2 Mag 2017 alle ore 07:54 PDT
Первая встреча #медведьстепан и #медведьсемён # Встреча прошла у всех напряженно,ревно,испугано. #большоеималенькое #русскиймедведь #настоящиймедведь мимимишка #чудонаша #медвежонок #друзьярядом
Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 2 Mag 2017 alle ore 07:54 PDT
Ростет Семён не по дням,а по часам ,каждые три часа хорош кушаем,любитель поиграть и побороться. Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 8 Mag 2017 alle ore 04:24 PDT
Ростет Семён не по дням,а по часам ,каждые три часа хорош кушаем,любитель поиграть и побороться.
Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 8 Mag 2017 alle ore 04:24 PDT
Балуем Семёна новыми игрушками каждый день,пусть растет игривый и довольный. #медведьсемён #игрушки #растем мимимишка #чудонаша #медвежонок #друг Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 6 Mag 2017 alle ore 00:48 PDT
Балуем Семёна новыми игрушками каждый день,пусть растет игривый и довольный. #медведьсемён #игрушки #растем мимимишка #чудонаша #медвежонок #друг
Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 6 Mag 2017 alle ore 00:48 PDT
Всем доброе утро!!!начинаем утро с зарядки.#медведьсемён #доброеутро #мимимишка #чудонаша #медвежонок #друг Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 1 Mag 2017 alle ore 23:24 PDT
Всем доброе утро!!!начинаем утро с зарядки.#медведьсемён #доброеутро #мимимишка #чудонаша #медвежонок #друг
Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 1 Mag 2017 alle ore 23:24 PDT
Молодость -это сила,эмоции и бесконечная игривость #медведьсемён #мимимишка #чудонаша #медвежонок #друг Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 30 Apr 2017 alle ore 02:52 PDT
Молодость -это сила,эмоции и бесконечная игривость #медведьсемён #мимимишка #чудонаша #медвежонок #друг
Un post condiviso da Светлана Пантелеенко (@svetlanko69) in data: 30 Apr 2017 alle ore 02:52 PDT