Prova costume per cagnolini: anche loro aspettano l'estate cercando il bikini giusto

#winnie_sweety #chihuahua #instachihuahua #dog #instadog #cane #instaanimal #chuhuahuasofinstagram #chihuahuaslove #instapet #pet #puppy #insta_dog #chihuahuadiinstagram #lovemydog #lovelydog#bikinisdog #bikinidog

Una foto pubblicata da a baby dog and her family <3 (@winnie_sweety) in data: 17 Ago 2014 alle ore 07:07 PDT