Pavia, il salvataggio miracoloso di due cani dispersi in montagna da 4 giorni

Sono rimasti dispersi tra la neve per quattro giorni questi due cuccioli; si trovavano lungo i pendii orientali del Monte Lesima (1.700 m) dell'Oltrepò Pavese appenninico. A dare l'allarme della loro scomparsa sono stati i Vigili del fuoco che hanno chiesto aiuto al Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo. Con la collaborazione dei pompieri e grazie alla dotazione di alcune motoslitte, messe a disposizione da un Hotel della zona, i soccorritori sono arrivati sul posto, mentre era in corso un'abbondante nevicata. Il padrone dei cani intanto era sceso nel pendio per aiutare le ricerche: con uno spezzone di corda da ferramenta stava cercando di recuperarli, ma senza successo. Non appena sono riusciti a localizzare esattamente il punto da cui provenivano i lamenti dei due cani, i tecnici sono scesi lungo il pendio per circa 80 metri, li hanno raggiunti e sono riuiciti a portarli in salvo: il più grosso è stato preso in braccio, il più piccolo, invece, infilato in uno zaino: ora stanno bene.