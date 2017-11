Palermo, partorisce in chiesa ma mamma gatta viene sfrattata

Ha creduto di trovare un riparo sicuro in chiesa, così ha partorito al suo interno, ma ora si trova sotto sfratto. E' la storia di una gatta randagia che ha dato alla luce la sua cucciolata nell'edificio religioso di Villabate (Palermo). Per lei e i suoi tre piccoli, alcune volontarie cercano casa e si appellano alla solidarietà del Web. "Non possono stare lì - è il tam tam sui social, - bisogna portarli via il prima possibile: alla ragazza che se ne occupa è stato impedito di portare da mangiare e bere. Si cerca stallo urgente perché non muoiano di fame e sete"