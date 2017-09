Ohio, addio a J.J. l orango: aveva 45 anni ed era il più vecchio esemplare del Nord America

A dare il triste annuncio è stato lo zoo di Toledo, in Ohio, che ormai era diventato la sua casa. L'orango J.J., "all'anagrafe" Jiggs Junior, è morto a 45 anni per un attacco di cuore. Era l'esemplare più anziano di tutto il Nord America e uno degli animali più amati dai visitatori dello zoo. Era curioso, era molto legato ai bimbi e amava guardare il football in tv, ha spiegato Suzanne, la storica guardiana che l'ha accudito per anni.