Milano, asinelli in via Padova per difendere il verde

Asinelli ragusani, di una razza a rischio estinzione, sono stati portati in corteo lungo via Padova, a Milano, in difesa del verde del quartiere. Per la gioia soprattutto degli allievi della scuola del Parco Trotter, i due ciuchini si sono lasciati spazzolare e cavalcare. L'iniziativa è stata realizzata dai volontari de La Città del Sole - Amici del Parco Trotter Onlus, Reteambiente Milano Circolo Legambiente e dall'associazione Passi e Crinali. La passeggiata con gli asini è partita dal Parco Trotter per raggiungere gli Orti di via Padova: obiettivo, all'interno del progetto di "Rigenerazione e azioni di resilienza sociale", è la difesa del verde della strada e degli orti stessi dalla cementificazione