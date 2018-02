Mikonos, torna in libertà il cucciolo di foca salvato con la raccolta fondi dell Acquario di Genova

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' tornato a "casa" Ionas, il cucciolo di foca monaca, che era stato trovato in pessime condizioni sulla spiaggia di Mikonos, in Grecia, a ottobre. Il piccolo era stato salvato dall'equipe veterinaria coordinata dal MOm - Monachus monachus ed è stato curato anche grazie alla raccolta fondi organizzata dall'Acquario di Genova, che, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, dà la lieta notizia, accompagnata da alcune foto. Ionas è stato rimesso in mare dopo 114 giorni di riabilitazione e nel suo habitat naturale si sta integrando perfettamente