Malesia: benvenuti a Kuching, la città dei gatti

Nello stato di Sarawak, in Malesia, si trova Kuching, la città piena di gatti. Ce ne sono dappertutto: sui marciapiedi, in prossimità dei segnali stradali, nei parchi, alle rotonde e sui tetti delle case. Ma non si tratta sempre e solo di gatti in carne e ossa: in questa città abbondano le rappresentazioni e le statue in onore dei felini. Questa ossessione per i gatti emerge già dal nome della città: Kuching deriverebbe dalla parola kucing, che in malese significa proprio gatto. Da altre fonti, il nome della città sarebbe figlio di un piccolo ruscello, il "Sungai Kuching", tradotto in inglese come "Cat River". I turisti che visitano la città di Kuching, non possono fare a meno di scattarsi delle foto in compagnia delle statue in onore dei gatti.