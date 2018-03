Madden e Moon, il bimbo e il gatto con gli stessi "difetti"

Due occhi dal colore diverso (il nome scientifico è eterocromia dell'iride) e il labbro leporino: queste caratteristiche fisiche accomunano il piccolo Madden, 7 anni, e il suo gatto Moon. "Abbiamo guidato da Oklahoma al Minnesota - racconta su Facebook mamma Christina Humphreys - per andare a prendere il gattino che Madden ha chiamato Moon. E' incredibile come un animale domestico possa farti sentire meno solo". Per i suoi difetti fisici, dovuti a una rara combinazione genetica, Madden si sentiva, infatti, emarginato dai suoi coetanei; ora aspetta solo che Moon si ambienti nella sua nuova casa per tornare a sorridere e giocare. Intanto, c'è già una pagina Instagram loro dedicata