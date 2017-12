Luna è un mini maialino, Cloud un Golden Rietriever: l'uno non può fare a meno dell'altra. Si fanno il bagno insieme, vanno a spasso insieme, giocano e si coccolano. Quando Luna è arrivata ad Atlanta, in Georgia, nell'agosto scorso, i due animali non ci misero molto a fare amicizia. E nel giardino di casa i due non si allontanano mai l'uno dall'altra.



Foto Caters News Agency