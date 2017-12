India, spa e letti di velluto: ecco il primo hotel di lusso per cani in Asia

Letti di velluto in suite fino a 70 dollari a notte, piscina, spa, coccole e massaggi rilassanti, assistenza medica 24 ore su 24 e birre analcoliche dal Belgio: al luxury hotel Critterati di Gurgaon (India) sanno come viziare i loro clienti, i cani. La struttura di Deepak Chawla e sua moglie Jaanwi Chawla è il primo hotel di lusso per animali domestici in Asia ed è paradossale che abbia aperto i battenti proprio in India, il Paese in cui si stimano 30 milioni di randagi, spesso maltrattati e dalla vita difficile