Gb, nate allo zoo di Chester due rare scimmiette pigmee

Una coppia di scimmie pigmee gemelle, le più minute al mondo, sono venute alla luce presso lo Zoo di Chester, in Gran Bretagna. I cuccioli pesano 15 grammi ciascuna e da adulte raggiungeranno la lunghezza massima di 12,7 cm. Le due piccole scimmie sono figlie di Audrey e Gumi e sono nate il 25 luglio. Nick Davis, responsabile dei mammiferi dello zoo di Chester, ha commentato: "Le scimmie hanno avuto dei cuccioli relativamente grandi per la loro conformazione fisica. Gli adulti pesano 150 grammi e i cuccioli 15 grammi a testa: vuol dire che il peso di ciascun cucciolo equivale al 10% del peso corporeo di un esemplare adulto. I cuccioli, dopo essere stati affidati ai genitori, hanno trascorso le prime fasi della loro vita con il padre Gumi, mentre la madre Audrey si è tenuta a distanza per riprendersi dalla gravidanza. E' un comportamento tipico di questa specie di scimmie" - ha concluso Davis. Le scimmiette pigmee sono diffuse nelle foreste pluviali del Brasile orientale, nella regiore sud orientale della Colombia, in Ecuador e nel Perù orientale, dove sono considerate delle specie a rischio estinzione a causa della tratta degli animali. FOTO©Chester Zoo/IBERPRESS