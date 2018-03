Galline superstar: da volatili bistrattati a modelle

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ormai è diventata una mania. Se a Trento le più belle galline sfilano in un concorso di bellezza, ora due fotografi di Milano, Moreno Monti e Matteo Tranchellini, le hanno immortalate in un libro. La gallina da volatile bistrattato è diventato il nuovo animale da ornamento. A lanciare le nuove poser i due fotografi con il progetto CHICken, una collezione di 200 foto su 100 esemplari diversi di polli ornamentali. Monti e Tranchellini hanno lanciato una raccolta fondi per il loro lavoro su Kickstarter.