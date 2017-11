Francia, festa a metà per Huan Huan: morto uno dei cuccioli

Huan Huan, il panda dello zoo di Beauval (Loir-et-Cher), in Francia, ha partorito nella tarda serata di venerdì due gemelli. Ma l'emozione e la gioia dei responsabili dello zoo si è spenta per la morte, poco dopo le 23:30, del primo nato. Il piccolo esemplare di panda era stato posto in un incubatore poco dopo la nascita del suo gemello. Più fragile rispetto al gemello - che sta bene -, ha accusato subito delle difficoltà respiratorie a cui non è riuscito a sopravvivere. Intanto la prèmiere dame Brigitte Macron ha accettato, secondo i media francesi, di essere la madrina del panda appena nato.