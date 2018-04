Due mamme-gatte sono meglio di una: in rifugio assistenza reciproca al parto

Si sono ritrovate insieme, salvate dalla strada a pochi giorni dal parto, all'interno del gattile "Here Kitty Kitty Rescue" di Elkhart, in Indiana, Usa. In un primo momento la convivenza forzata non le aveva unite ma a poche ore dal fatidico appuntamento con la vita il loro rapporto è cambiato. Così due gatte randagie si sono date supporto a vicenda, accoccolandosi l'una vicina all'altra, mentre nascevano i rispettivi cuccioli. In tutto nove piccoli da accudire, sempre insieme. Perché due mamme... sono meglio di una