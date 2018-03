Dalla Toscana alla Baviera, l ibis eremita è in viaggio per mettere su famiglia

Con la primavera l'ibis eremita prepara i bagagli e si rimette in viaggio verso la Baviera, dove metterà su famiglia. I volatili, ospitati durante l'inverno nell'oasi del Wwf di Orbetello, in questi giorni stanno lasciando la Toscana per seguire la rotta verso Nord, verso la riproduzione. Tra loro, in tutto 40/50 esemplari in grado di migrare, ci sono anche Jazu e Idefix, i primi due a spiccare il volo. Jazu, classe 2011, sta seguendo la rotta da manuale, mentre Idefix, classe 2013, migra contromano e ha fatto rotta a Peschici, sul Gargano. Tutti con il naso all'insù, dunque, al Centro-Nord per ammirare il passaggio di questi uccelli che sono in pericolo critico di estinzione