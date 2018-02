Campobasso: diamo un altra chance a Socrate, il cane buono dal triste destino Servono una casa e una protesi

Ha otto anni e alle spalle una vita sfortunatissima. Socrate, incrocio con Perro Dogo Mallorquin, è tornato per la seconda volta nel canile di Santo Stefano a Campobasso, dopo che era stato acquistato da un uomo con poche attenzioni ed era passato a un altro padrone che lo teneva alla catena in un garage. Poi la gabbia che lo ha reso triste fino al trasferimento urgente in una clinica veterinaria per l'amputazione al tarso della zampa posteriore destra. Ma i volontari che lo hanno in cura sperano in un'altra chance per lui, che è "un gigante imprigionato in un triste destino". Così, è partita la caccia a una protesi e a una nuova casa. Per ulteriori informazioni scrivere a campobasso@enpa.org