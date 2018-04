Bulgaria, trovati soli a vagare per i monti: in salvo tre piccoli orsi

Ad appena tre mesi hanno vagato per almeno un giorno, da soli e senza cibo, per i boschi dei Monti Rodopi meridionali, in Bulgaria. Tre cuccioli d'orso, due maschi e una femmina, sono stati tratti in salvo e portati nel santuario Four Paws del villaggio di Belitsa. Lì sono assistiti e nutriti 24 ore su 24 da esperti. Nessuna traccia della loro mamma, mentre continuano le ricerche, ma per Dimitar Ivanov, che gestisce il rifugio dove gli orsetti sono stati trasferiti, non ci sono speranze di ritrovarla. "Nel 90 per cento dei casi, mamma orsa è stata uccisa dai bracconieri"