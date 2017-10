Australia, ecco Nathan tra bagni di sole e... di mare: un vero gatto da spiaggia

Un post condiviso da Nathan the Beach Cat (@nathan_thebeachcat) in data: 7 Ott 2017 alle ore 20:15 PDT

C'è sempre l'eccezione che conferma la regola, anche sulla proverbiale ritrosia dei gatti all'acqua. Così ecco Nathan, una gattina di pochi mesi dal pelo color pece, trovata abbandonata in uno scatolone per strada da Rian e Melissa e che non si separa mai da loro. Neanche sulle spiagge del Queensland, in Australia, dove il felino si concede nuotate quotidiane nell'oceano e bagni di sole documentati poi, con video e foto, sulla sua pagina Instagram, Nathan The Beachcat, che in un solo mese ha conquistato oltre 30mila follower