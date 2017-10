A Treviso anche i cani vanno a nozze: ecco il Sì da favola tra Cesare e Camilla

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Anche i cani dicono Sì, con tanto di velo bianco e torta nuziale. Protagonisti del giorno più bello, Cesare e Camilla, due cocker di San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso. A organizzare il tutto Stefania Guidolin, che si è ispirata a un fenomeno già diffuso a Milano: amici che fanno convolare a giuste nozze i loro cani, con tanto di festa per gli invitati a due e a quattro zampe



Foto per gentile concessione di Annalisa Durighello